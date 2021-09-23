بالفيديو.. ​”حنا للسعودية العظمى متاريس وحصون”.. شاعر إماراتي يهدي المملكة قصيدة احتفالا باليوم الوطني

شارك الشاعر الإماراتي “زايد الميسري” في أجواء الاحتفال باليوم الوطني الـ 91 لتوحيد المملكة بقصيدة جديدة، أهداها للشعب السعودي وقادته.
وأشاد “الميسري” بسمات بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وتابع في أبيات قصيدته قائلا:
يا إخوان نورة بلدكم مثل ما أنتم تشوفون
91 عاما بين عز وكرامة وأصبحت نجد جنات وبحيرات وعيون
وعيال زايد عصاكم يوم طش العمامة
مليون زودٍ على خمسة وعشرين مليون
واختتم القصيدة بعدة أبيات منها: “حنا للسعودية العظمى متاريس وحصون .. والله لتبقى أخوّتنا ليوم القيامة .. واللي ما هو عاجبه بيعيش ويموت مغبون”.وفق “أخبار 24”.
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و عيال زايد عصاكم يوم طش العمامه
مليون زودٍ على خمسه وعشرين مليون
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افعالنا ميب في الخفيَه و لا في العتامه
قولوا لمنهم يبثون الاشاعات ( تبطون )
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والله لا تبقى اخوّتنا لـ يوم القيامه 🇦🇪🇸🇦
واللي ماهو عاجبه بيعيش ويموت مغبون#هي_لنا_دار #اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/4yiG7UwW04
— زايد الميسري (@zayed_almisari) September 22, 2021