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أخبار محلية > بالفيديو.. ​”حنا للسعودية العظمى متاريس وحصون”.. شاعر إماراتي يهدي المملكة قصيدة احتفالا باليوم الوطني
23/09/2021   8:26 م

بالفيديو.. ​”حنا للسعودية العظمى متاريس وحصون”.. شاعر إماراتي يهدي المملكة قصيدة احتفالا باليوم الوطني

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شارك الشاعر الإماراتي “زايد الميسري” في أجواء الاحتفال باليوم الوطني الـ 91 لتوحيد المملكة بقصيدة جديدة، أهداها للشعب السعودي وقادته.

وأشاد “الميسري” بسمات بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وتابع في أبيات قصيدته قائلا:
يا إخوان نورة بلدكم مثل ما أنتم تشوفون
91 عاما بين عز وكرامة وأصبحت نجد جنات وبحيرات وعيون
وعيال زايد عصاكم يوم طش العمامة
مليون زودٍ على خمسة وعشرين مليون

واختتم القصيدة بعدة أبيات منها: “حنا للسعودية العظمى متاريس وحصون .. والله لتبقى أخوّتنا ليوم القيامة .. واللي ما هو عاجبه بيعيش ويموت مغبون”.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ​”حنا للسعودية العظمى متاريس وحصون”.. شاعر إماراتي يهدي المملكة قصيدة احتفالا باليوم الوطني

أخبار محلية
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