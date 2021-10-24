أوضح برنامج إيجار أن أعداد عقود الإيجار السكني الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تجاوزت مليوني عقد في جميع مدن ومناطق المملكة من بداية البرنامج حتى شهر سبتمبر 2021، وذلك بسبب التطور في الخدمات التي يُقدمها “إيجار”.
كما بيّن أن الشبكة تشهد تطوراً في الخدمات المُقدمة لتحقيق تطلعات كافة الأطراف والارتقاء بقطاع العقار الإيجاري، والإسهام في خلق بيئة إيجارية آمنة من خلال زيادة الثقة في التعاملات المالية والتعاقدية، وتيسير الإجراءات بأدوات إلكترونية متطورة، ما أسهم بشكل كبير في تسجيل أكثر من 3 ملايين وحدة عقارية، أبرم عليها ما يزيد على مليوني عقد سكني منذ إطلاق الشبكة في 2018.
وأكد على استمراره في تعزيز ثقة أطراف العملية الإيجارية من خلال تسهيل توثيق عقود الوحدات العقارية وتنويع خدمات الشبكة، وتحسين عملية التسجيل، وتيسير العمليات المالية وآليات سداد فواتير الإيجار وجدولتها ضمن جهود البرنامج لرفع كفاءة الشبكة وتسهيل عملياتها الإلكترونية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن برنامج “إيجار” يهدف إلى تعزيز موثوقية قطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، وتحسين أداء القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق العقود.