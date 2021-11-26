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جديد المحليات > “الزعاق”: القمر ينقسم إلى قسمين حسب الإضاءة.. والليالي نوعان
26/11/2021   9:09 ص

“الزعاق”: القمر ينقسم إلى قسمين حسب الإضاءة.. والليالي نوعان

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قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن القمر ينقسم إلى قسمين هما المتنامي والمتناقص، ويكون مضاءً لمدة 28 يوماً كل شهر.

وأضاف الزعاق وفقاً لـ”العربية”، أن القسم المتنامي من القمر يكون في النصف الأول من الشهر وتتنامى فيها الإضاءة، وأما القسم الثاني فهو المتناقص الذي يكون في النصف الثاني وتتناقص فيه الإضاءة.

ونوه إلى أن الليالي تنقسم إلى قسمين هما ليالٍ مظلمة يغيب فيها القمر وتكون أول وآخر الشهر، وليالٍ مقمرة يتواجد فيها القمر طوال الليل، ويسميها العرب ليالي “الغُر” وهو البياض الذي يتواجد في جبهة الفرس.

“الزعاق”: القمر ينقسم إلى قسمين حسب الإضاءة.. والليالي نوعان

جديد المحليات
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