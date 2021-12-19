بالفيديو.. “الأرصاد”: اختيار الرياض وعسير لتطبيق برنامج استمطار السحب

عقد المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأحد)، ورشة العمل الأولى بجدة تحت مسمى “عمليات الطيران للبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب”، بمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة، بهدف العمل على استدامة الموارد المائية وزيادة المساحات الخضراء بالمملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز ، الدكتور أيمن غلام ، وفقًا لـ”الإخبارية” أنه تم اختيار منطقتي عسير والرياض كبداية لتطبيق البرنامج، وذلك بناء على دراسات منهجية بحثية ومناخية، من خلال دراسة نمط الأمطار التاريخي على بعض مناطق المملكة.
وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى توطين استمطار السحب ليكون ضمن روافد التنمية المستدامة في المملكة، وذلك عبر مشاركة الجهات المعنية بتقديم الخدمات اللوجستية الأرضية لطائرات المركز، والتي ستُستخدم كتقنيات لتنفيذ برامج الاستمطار في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وكان غلام كشف خلال الجلسة الافتتاحية والتي شارك فيها 65 جهةً معنية بالدعم اللوجستي والخدمات الأرضية ، أن البرنامج سيؤدي إلى الهاطل المطري في المملكة بمقدار 10 – 20% سنوياً، الأمر الذي يساعد بشكلٍ كبير على استدامة الموارد المائية، ويوفر من استخدامات المياه الجوفية والخزن الاستراتيجي، وزيادة المساحات الخضراء، علاوةً على إسهامه في مكافحة آثار التغيرات المناخية والجفاف.
فيديو | #المركز_الوطني_الأرصاد يقيم ورشة العمل الأولى بمسمى “عمليات الطيران للبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب” في #جدة#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/2JjPzN5g38
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 19, 2021