آبل تخطط لطرح آيفون نحيف في 2025

تعمل شركة آبل على تطوير نسخة أقل حجمًا من هاتف آيفون، من المرجح أن تطلقها بحلول عام 2025، وستكون أعلى سعرا من برو ماكس، الذي يبدأ من 1200 دولار، وفقًا لما ذكرته صحيفة The Information.
ويتوقع أن يتم إطلاق النسخة مع سلسلة iPhone 17 في سبتمبر 2025، ولا تزال آبل تختبر تصميمات مختلفة للجهاز، الذي يُعرف باسم الرمز D23، ومن الممكن أن يكون مصنوعًا من الألمنيوم.
ويُعتبر هذا النموذج قفزة في تصميم “الأيفون”، حيث لم تغير آبل مظهر هواتفها منذ إطلاق شاشات OLED وميزة التعرف على الوجه Face ID في iPhone X عام 2017، وقد يحتوي النموذج على الجيل الحديث من معالج آبل A19.
وقد تزود الهاتف بكاميرا أمامية محسّنة بالإضافة إلى مستشعرات التعرف على الوجه Face ID في فتحة صغيرة على شكل حبة، وقد يتم تغيير موقع الكاميرا الخلفية إلى منتصف الهاتف لتجنب تغطية العدسات بالأصابع عن طريق الخطأ.
ويأتي حجم الشاشة في مكان ما بين حجم شاشة آيفون 15 الحالي وآيفون 15 برو ماكس، أي بين 6.12 بوصة و6.69 بوصة، كما تركز آبل على تطورات الذكاء الاصطناعي أكثر من أي تغييرات كبيرة في التصميم، مع أنه قد يكون هناك زر جديد على الجانب مع حساسية اللمس لتحسين التحكم في الكاميرا.
وتخطط آبل للتخلي عن إصدار Plus المنخفض السعر، الذي لم يحقق توقعات المبيعات، ومن المقرر أن يتم إطلاق هاتف iPhone أرخص من iPhone SE في ربيع 2025. وفق “أخبار 24”.
وتأتي هذه الأخبار بعد أيام من كشف آبل عن أحدث أجهزة iPad Pro مع شريحة جديدة للذكاء الاصطناعي، حيث تسابق الشركة منافسيها الكبار في سباق التكنولوجيا الناشئة، في ظل انخفاض مبيعات آيفون من آبل بمقدار 10.5% إلى 45.96 مليار دولار، في الربع المالي الثاني.