بالأسماء.. ترقية 20 موظفًا بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، عددًا من قرارات الترقية، لمنسوبي وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.
وقدم السديس تهانيه لمن شملتهم الترقيات، مؤكدًا أنها حافز لهم لبذل المزيد في خدمة الحرمين وتطوير منظومة الأعمال فيهما وخدمة قاصديهما، سائلًا المولى لهم التوفيق والسداد.
وعبر الموظفون المرقون عن شكرهم وتقديرهم للرئيس العام على ثقته الكريمة، مؤكدين أن هذه الترقية ستكون حافزا لتقديم أرقى الخدمات وبذل الجهود المميزة، وفق تطلعات ولاة الأمر.
وشملت الترقيات كلاًّ من، صالح محمد المنعمي إلى المرتبة السابعة، وخالد نامي العمري وحسام عبده مغفوري إلى “السادسة”، وعلي عيسى مجعدل، وعاطف حمزة المنعمي، وثامر فرج المجنوني، وحسام عوض اللقماني وحامد حميد المسعودي، وهاني هلال اللقماني، وغسان حسن غفوري إلى المرتبة “الخامسة”.وفق “أخبار 24”.
كما تم ترقية كل من: طارق سليم اللقماني، وريان عبدالله الصاعدي، وأحمد حمدان الرفاعي، وتركي منور اللهيبي، ومهنى حمدالله الرفاعي، ونواف فهد الصاعدي إلى “الرابعة”، فيما شملت ترقيات المرتبة الثالثة، ناصر حميد البنيان، وموسى محمد الأحمري، “والثانية” كلاًّ من: متعب يحيى الزهراني، ومصعب شاهر اللهيبي.