“الصحة”: الإجازة المرضية تصدر تلقائيًا عبر “صحتي” لهذه الفئات فقط

حددت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، الفئات المشمولة بصدور الإجازة المرضية تلقائيًا لهم عبر تطبيق “صحتي”.
وأشارت إلى أن الإجازة المرضية تصدر تلقائيًا عبر تطبيق “صحتي” لبعض الفئات وهم: مكتملي التحصين، والأطفال تحت عمر 12 عامًا، والفئات المستثناة من التحصين، مبينة أن الإجازة تصدر تلقائيًا في النظام حسب مدد التعافي الخاصة بحالة المريض الصحية.
وأضافت أن المصاب غير مكتمل التحصين غير مشمول بصدور الإجازات المرضية التلقائية، لافتة إلى أن مكتمل التحصين هو من تظهر حالته الصحية في تطبيق توكلنا “محصن”. وفق “أخبار 24”.