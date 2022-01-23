بالفيديو.. استشارية تفسر وجود شخصين ممن تلقوا الجرعة التنشيطية ضمن الحالات الحرجة لمصابي كورونا

فسَّرت استشارية الأمراض المعدية للكبار، الدكتورة حوراء البيات، وجود أشخاص حصلوا على جرعتين من اللقاح، وبعضهم تلقى أخرى تنشيطية، ضمن الحالات الحرجة لمصابي كورونا.
وقالت، خلال مداخلة في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إن حالتين فقط من إجمالي الحالات الحرجة التي أعلنت عنها وزارة الصحة، أمس (السبت)، كانتا لشخصين تلقيا بالفعل الجرعة التنشيطية، مشيرة إلى أن تدهور الحالة الصحية لمثل هذه الحالات قد يرجع لضعف المناعة أو لأمراض أخرى مثل السمنة والسكري والضغط، والتي تؤثر بشكل رئيسي على نسبة التشافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن هناك 90 حالة من الحالات الحرجة لأشخاص مضى على تلقيهم الجرعة الثانية 6 أشهر، مفسرة ذلك بانخفاض نسبة المناعة لديهم.
فيديو | استشارية أمراض معدية:
90 حالة في العناية المركزة لأشخاص مضى على تلقيهم الجرعة الثانية 6 أشهر #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Io5vX6OzCG
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 23, 2022