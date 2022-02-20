هل تقبل تشغيل أو إيواء عمالة مخالفة في منزلك؟.. هكذا أجاب مواطنون

أجمع مواطنون تم استطلاع رأيهم حول قضية إيواء العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، على رفضهم تشغيل وإيواء العمالة المنزلية غير النظامية.
وأوضح المواطنون خلال مقابلات مع برنامج “سوق العمل” على “روتانا خليجية”، أن هناك أسبابا عديدة لرفضهم تشغيل العمالة غير النظامية، أبرزها ضرورة الالتزام بالأنظمة والتفاعل مع القرارات الحكومية الهادفة لتنظيم سوق العمل، وإنجاح الخطط الاقتصادية للدولة.
وأكد المواطنون أن تشغيل العمالة المخالفة يفتح باب الجريمة أمام هذه الفئة، خاصة أنه إذا قام أحدهم بسرقة أو قَتل أو أي جريمة لن تكون هناك معلومات متوفرة عنه كونه مخالفا، مشيرين إلى أنه أيضا إذا حدث مكروه للعامل لن يكون هناك قدرة على تسوية إجراءات نظامية لعلاجه بإدخاله مستشفى أو عمل إجراءات حكومية له. وفق “أخبار 24”.
وأوصى المواطنون بعدم الاندفاع وراء إغراءات السعر المخفض للعامل أو التكاليف الاقتصادية القليلة للمخالف وغير النظامي، لأن أضرارها أكبر من منافعها، كما أن تشغيل هذه الفئة لن يجعل الشخص آمنا على بيته وأسرته.
#سؤال_الشارع..
هل تقبل بتشغيل أو إيواء عمالة مخالفة في منزلك؟#برنامج_سوق_العمل #روتانا_خليجية pic.twitter.com/YwBwdJ8OWg
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) February 19, 2022