بعد أكثر من عامين.. إزالة ملصقات التباعد بالمساجد وعودة التراص والتقارب بصفوف المصلين

بدأت المساجد والجوامع في مختلف مناطق المملكة، في إزالة ملصقات التباعد بين صفوف المصلين، وذلك بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة “كورونا”، مع الالتزام بالكمامات.
وأظهر مقطع فيديو وصور متداولة، إزالة الملصقات بالمساجد بعد أكثر من عامين من التباعد بين الصفوف في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة “كورونا”، وذلك تمهيداً لعودة التراص والتقارب بصفوف المصلين.
وكانت وزارة الداخلية قد قررت رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة “كورونا”، وذلك بناءً على متابعة الوضع الوبائي للجائحة وما رفعته الجهات الصحية المختصة ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة بفضل الدعم غير المحدود من قبل القيادة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من كافة الجهات، والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.
الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، #إلغاء_التباعد #كورونا #تراصوا @abuhadi_ali pic.twitter.com/U02m0AClLY
— مسجد سعد بن معاذ (@sbinmoath1) March 6, 2022
وفق “أخبار 24”.