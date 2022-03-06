تنبيهات جديدة من “الأرصاد”.. أتربة مثارة وعوالق ترابية ورياح نشطة تشمل معظم المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأحد) تنبيهات بأتربة مثارة ورياح نشطة وعوالق ترابية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية في عدة مناطق.
وقال المركز إن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والقصيم، وعسير، والمنطقة الشرقية، ونجران، والباحة، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة وعوالق ترابية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية.
مكة المكرمة
تشهد العاصمة المقدسة، وبحرة، وعرفات عوالق ترابية مع تدن في مدى الرؤية حتى الساعة الـ12 ظهرا، فيما تشهد مدن الخرمة، والموية، وتربة، ورنية أتربة مثارة، تستمر حتى الـ6 مساء.
المدينة المنورة
تستمر العوالق الترابية في مدن الأكحل، والحناكية، والعلا، والمدينة المنورة، والمهد، واليتمة، وخيبر، ووادي الفرع، وتستمر حتى الـ6 مساء.
القصيم
تتواصل حالة العوالق الترابية بعدد من المدن بمنطقة القصيم؛ تشمل الأسياح، والبدائع، والبكيرية، والثامرية، والخبراء، والرس، والشماسية، والعمار، والفوارة، والمذنب، والنبهانية، وبريدة، ورياض الخبراء، وضريبة، وعقلة الصقور، وعنيزة، وعيون الجواء، حيث تستمر الحالة حتى الـ6 مساء.
الرياض وحائل
لليوم الثالث تستمر حالة الأتربة المثارة في محافظات الرياض، والأفلاج، والحريق، والخرج، والدرعية، الدلم، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، وضرما بمنطقة الرياض؛ ومدن حائل، والحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق بمنطقة حائل، وذلك حتى الـ6 مساء. وفق “أخبار 24”.
نجران والباحة وعسير
تشهد مدن نجران، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة بمنطقة نجران استمرار العوالق الترابية حتى الـ8 مساء، فيما تشهد مدن الباحة والحجرة والعقيق والقرى، والمندق وبلجرشي وبني حسن، وفرعة غامد الزناد بمنطقة الباحة استمرار الأتربة المثارة حتى الـ12 ظهراً؛ بينما تستمر الحالة في مدن بيشة وتثليث وطريب بعسير؛ حتى الـ6 مساء.
تبوك والحدود الشمالية والجوف
يتوقع أن تشهد مدن العويقلية، وحزم الجلاميد، وطريف، وعرعر بالحدود الشمالية، ومدن سكاكا، وطبرجل، وأبوعجرم، والقريات، ودومة الجندل بمنطقة الجوف، ومحافظات البدع، والديسة، والمعظم، وتبوك، وتيماء، وحالة عمار، وحقل، وضباء، ومقنا، ونيوم، وشرما بمنطقة تبوك؛ أتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، حيث تبدأ من الساعة الـ9 صباحاً وتستمر حتى الـ6 مساء