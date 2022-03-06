شارك أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، في فعالية “اليوم الوطني للمشي”، الذي نظمته المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، تحت شعار “امش 30″، وذلك في ممشى الروضة بأبها.
وتأتي الفعالية تزامنًا مع اليوم الوطني للمشي، والتي تُطلقها وزارة الصحة في جميع مناطق المملكة تحت شعار “امش 30 “، وتستهدف جميع فئات المجتمع، بهدف رفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة، وزيادة متوسط العمر من 74 عاماً إلى 80 عاماً، إلى جانب رفع نسبة الممارسين للمشي.
وصاحب الفعالية إقامة عدد من المعارض التي تضم الفرق الطبية المتخصصة، للتعرف على الطرق الصحية للمشي والأوقات المناسبة والتعامل مع الإصابات، وكذلك قياس كتلة الجسم والتغذية الصحية وبرامج الحمية، وركن لمبادرة “أعرف أرقامك”، وأركان لقياس الضغط والسكر في الدم، والمشي لدى السيدات الحوامل ، وعلاقة المشي بالصحة النفسية. وفق “أخبار 24”.
الأمير #تركي_بن_طلال يرعى انطلاق فعاليات اليوم الوطني للمشي، والذي تنظمه #صحة_عسير تحت شعار (امش 30) بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأمنية بالمنطقة. pic.twitter.com/UzGpKZllDG
— صحة عسير (@assirhealth) March 6, 2022