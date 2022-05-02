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رياضة > الفيصلي يواصل تدريباته على ملعب النادي
02/05/2022   7:36 ص

الفيصلي يواصل تدريباته على ملعب النادي

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واصل فريق الفيصلي تدريباته تحضيراً لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تحت قيادة المدير الفني السيد مارينوس أوزونيدس والجهاز الفني المساعد.

وفرض مدرب اللياقة تمارين بدنية متنوعة بإستخدام الكرة وعبر عدة محطات بهدف زيادة المخزون اللياقي.

وعمد الجهاز الفني على تطبيق تمارين تكتيكية أشتملت على الشقين الهجومي والدفاعي قبل أن يختتم المران بتمارين الكرات الثابتة. وفق “أخبار 24”.

ومنح المدير الفني اللاعبين راحة ليوم الغد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك على أن يعاود الفريق تدريباته مساء الثلاثاء على ملعب النادي بمدينة حرمة.

الفيصلي يواصل تدريباته على ملعب النادي

رياضة
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