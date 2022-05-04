أشياء في بيئتك المحيطة تؤدي للإصابة بأنواع مختلفة من السرطان

يرتبط مرض السرطان بالعديد من الأشياء التي تحيط بالإنسان في حياته اليومية الاعتيادية، وهو ما يجعله مهددًا دومًا إذا لم يأخذ الحيطة في التعامل مع هذه الأشياء باختلاف أنواعها.
ونستعرض هنا الأشياء التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وتوجد بكثرة في الحياة اليومية:
غاز الرادون
يتسبب التعرض لغاز الرادون والمواد البيئية في زيادة خطر الإصابة بالسرطان، حيث يعد هذا الغاز ثاني أكثر مسببات السرطان الرئة بعد دخان السجائر. وفق “أخبار 24”.
ويعد الرادون من الغازات المشعة التي لا يمكن شمها أو الشعور بها أو تذوقها، ويوجد في الغالب بالمنازل والمدارس وأماكن العمل.
المواد الكيميائية
تتسبب بعض المواد الكيميائية، مثل البنزين والأسبستوس وكلوريد الفينيل والبريليوم والزرنيخ في الإصابة بالسرطان، حيث يؤدي التعرض لهذه المواد، سواء في المنزل أو مكان العمل إلى العديد من المخاطر الصحية، أبرزها الإصابة بالسرطان.
الأحذية
ويحذر العلماء من أن إدخال الأحذية للمنزل يعد من أهم أسباب الإصابة بالسرطان، خاصة حال كانت هذه الأحذية حاملة للملوثات الموجودة في البيئة المحيطة والشوارع.
اللحوم المصنعة
تعد من أهم مسببات السرطان، حيث حذرت دراسات علمية من الإفراط في تناول اللحوم المصنعة لاحتوائها على نترات الصوديوم، وهي إحدى المواد التي تُستخدم لحفظ الأطعمة.