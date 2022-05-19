“الزكاة والجمارك” توضح شروط شراء سيارة من الخارج وإدخالها إلى المملكة

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن أقل سنة صنع للسيارة التي يُسمح بشرائها من الخارج وإدخالها إلى المملكة هي 2017 على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود.
وبيّنت الهيئة، أنه يتم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، كما تحتسب ضريبة القيمة المُضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية.
ونوهت خلال ردها على استفسار بشأن مدى إمكانية شراء سيارة من البحرين ونقلها إلى المملكة، إلى أنه يمكن التأكد من مواصفات المركبة من خلال التواصل مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للإفادة بحكم الاختصاص. وفق “أخبار 24”.