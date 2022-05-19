مرور “جدة” يُنهي استعداداته لنهائي الكأس

أنهى مرور محافظة جدة، مساء (الأربعاء) استعداداته الخاصة بمباراة نهائي النسخة الجارية من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وكثّف مرور محافظة جدة الدوريات المرورية على طريق الحرمين وطريق المدينة المنورة وطريق الأمير سلطان وطريق الملك عبدالعزيز وطريق الأمير ماجد، لضمان انسيابية الحركة للجماهير القادمين إلى المدينة الرياضية وسرعة وصولهم، مشددًا على ضرورة الالتزام بأنظمة السير والسرعات المحددة للطرق والحضور المبكر تفاديًا للازدحام أمام بوابات المدينة الرياضية.
وتشمل الخطة المرورية أيضًا متابعة خروج الجماهير بعد المباراة ومراسم التتويج بالتركيز على المحاور كافة، والطرق المحيطة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، إضافة إلى طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز وطريق الأندلس ومنطقتي الكورنيش وأبحر الشمالية.
وتقام اليوم (الخميس) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي (2021 – 2022)، بين فريقي الهلال والفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وفق “أخبار 24”.
وأناب خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لحضور المباراة وتسليم الفريق الفائز بالكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.