شاهد رد فعل طفل يسمع لأول مرة بعد نجاح عملية زراعة قوقعة في الأذنين

تمكن طفل يُدعى “وجدي” من سماع الأصوات لأول مرة منذ ولادته، بعد نجاح عملية زراعة قوقعة في أذنيه بمستشفى الملك خالد في نجران.
وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة الطفل وقد بدت عليه علامات الفرح والسعادة حينما سمع صوت يد الطبيب لأول مرة وهو يصفق بجانبه ويداعبه.
كما بيّن الفيديو محاولات شخص آخر بجانبه، على ما يبدو أنه والده، وهو يحاول جذب انتباه الطفل من خلال التصفيق أيضاً؛ فاستجاب له وبدت على وجهه علامات الفرح والتأثر بالأصوات التي يسمعها. وفق “أخبار 24”.
لحظات من السعادة..
الطفل “وجدي” يسمع لأول مرة في حياته بعد نجاح عملية زراعة قوقعة في الأذنين بمستشفى الملك خالد في #نجران @SaudiMOH @emara_najran pic.twitter.com/56uA9bdB63
— صحة نجران (@moh_naj_) June 18, 2022