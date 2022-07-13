بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجـرائم المقبوض على مركبيها مؤخراً

استعرض الأمن العام اليوم (الثلاثاء)، عدداً من الجـرائم التي ألقي القبض على مرتكبيها في عدد من المناطق خلال الفترة الماضية، والتي تنوعت ما بين انتحال صفة غير صحيحة والسلب والسرقة.
وأوضح أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطنين ظهرا عبر مقطع فيديو وهما يسرقان مركبة في وضع التشغيل أمام محل تجاري ونتج عن ذلك إصابة مالكها أثناء محاولته منعهما من سرقتها، وتمكنا من الهروب بها وإضرام النار فيها، ومقيمين من الجنسية المصرية قاما بسرقة هواتف متنقلة من محل تجاري.
وأضاف أنه أطيح بمواطنين انتحلا صفة غير صحيحة وقاما بالاعتداء على مندوب مبيعات وسلبه بطاقات إعادة شحن، كما ألقي القبض على 8 أشخاص ظهروا عبر مقطع فيديو إثر مشاجرة بينهم في أحد الأماكن العامة. وفق “أخبار 24”.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/Cq0pWSzoZk
— الأمن العام (@security_gov) July 12, 2022