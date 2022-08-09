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جديد المحليات > “أمانة الرياض” تستعرض أبرز المُخالفات المرصودة في المنشآت المُقدِمة لمنتجات التبغ
09/08/2022   8:22 ص

“أمانة الرياض” تستعرض أبرز المُخالفات المرصودة في المنشآت المُقدِمة لمنتجات التبغ

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استعرضت أمانة منطقة الرياض، أبرز المُخالفات التي يتم رصدها من خلال مراقبيها خلال زياراتهم إلى المنشآت المُقدِمة لمنتجات التبغ في العاصمة.

وأوضحت الأمانة، أن قائمة أبرز المُخالفات تتضمن ممارسة تقديم منتجات التبغ دون الحصول على تصريح أو بتصريح غير سارٍ وهو ما يُعرّض القائم به للعقوبات النظامية، وكذلك عدم احتساب رسم تقديم منتجات التبغ لجميع المبيعات.

ونوهت إلى أن المُخالفات تتضمن عدم الالتزام بتقديم الإفصاح للمبيعات الشهرية لمنتجات التبغ وسداد ما يترتب عليها من رسوم مُستحقة سلوك يستوجب العقوبات المنصوص عليها وفق الأنظمة، إلى جانب عدم تحديد نسبة الرسم لمنتجات التبغ وإضافته كبند مستقل في فاتورة العميل.

منشات التبغ

وفق “أخبار 24”.

“أمانة الرياض” تستعرض أبرز المُخالفات المرصودة في المنشآت المُقدِمة لمنتجات التبغ

جديد المحليات
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