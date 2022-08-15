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جديد المحليات > صدور قرار صرف بدل التميز لـ51 ألف ممارس صحي لعامي 2019-2020 .. وهذه آلية الصرف
15/08/2022   10:13 م

صدور قرار صرف بدل التميز لـ51 ألف ممارس صحي لعامي 2019-2020 .. وهذه آلية الصرف

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أصدر وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية قراراً بصرف بدل التميز لعامي 2019-2020 لعدد من الممارسين الصحيين.

وتضمن القرار صرف بدل التميز لعدد من الممارسين الصحيين (خدمة مدنية – تشغيل الذاتي) في التجمعات الصحية، ومديريات الشؤون الصحية في المناطق، حيث شمل أكثر من 23 ألف ممارس صحي لعام 2019، و28 ألفاً لعام 2020.

وعن آلية الصرف قال مصدر لموقع “أخبار 24”: إنه بعد اعتماد المحضر من قبل وكيل وزارة الصحة يتم إرسال نسخة منه متضمنة أسماء المستحقين للبدل إلى التجمعات الصحية، ومديريات المناطق لإعداد المسيرات، حيث يتم إرسالها للإدارة المالية مكتملة المسوغات، حيث يتم تدقيقها ثم طلب الدعم لصرف البدل.

صدور قرار صرف بدل التميز لـ51 ألف ممارس صحي لعامي 2019-2020 .. وهذه آلية الصرف

جديد المحليات
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