“المسحل”: نود أن نرى لاعبًا مثل كريستيانو رونالدو في دوري روشن

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، أنه يتمى رؤية لاعب بحجم وجماهيرية البرتغالي كريستيانو رونالدو في دوري روشن.
وقال المسحل في تصريحات لصحيفة “ذا أتلتيك”: “نود أن نرى لاعبًا مثل كريستيانو رونالدو يلعب في الدوري السعودي، لكن هذا لن يحدث قبل شهر يناير المقبل للآسف”.
وأضاف:” ستكون صفقة باهظة الثمن بالطبع لكن أنديتنا حققت إيرادات مرتفعة في العامين الماضيين”.
وأكمل المسحل: “متأكد من أن الجميع يعرف إنجازات وسجلات كريستيانو رونالدو، ولكن أيضًا كلاعب يمثل نموذجًا يحتذى به، “أعتقد” لماذا لا؟”.وفق “أخبار 24”.
وأتم : “لقد رأينا بالفعل بعض اللاعبين الكبار الذين اعتادوا اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يأتون إلى الدوري السعودي”.