نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المناطق > بُنيت قبل 187 عاماً.. قلعة “الحمى” أحد الصروح الأثرية والتاريخية بجازان (صور)
17/09/2022   5:12 م

بُنيت قبل 187 عاماً.. قلعة “الحمى” أحد الصروح الأثرية والتاريخية بجازان (صور)

+ = -
950

من المواقع الأثرية العديدة التي تذخر بها منطقة جازان، تبرز قلعة “الحمى” التاريخية والمطلة على ضفاف وادي ضمد، كواحد من المواقع التي تشكل رمزًا لحقب زمنية في تاريخ المنطقة القديم سياسيًا وحضاريًا واقتصاديًا.

وتقع القلعة على بعد نحو 20 كم إلى الشرق من محافظة ضمد، وبناها الحسين بن علي آل خيرات، سنة 1256هـ، على شكل مربع.

وقال شيخ قرية الحمى، علي المدير، إن القلعة بُنيت بالصخور والطوب الأحمر المحروق، وهي تتكون من طابقين وتشتمل على العديد من الغرف، وللقلعة فناء وتوجد حولها آثار بئر، كما تحتوي القلعة على مخازن لجمع المحاصيل الزراعية وغيرها من المواد الغذائية.

قلعة "الحمى" .. إحدى الصروح الأثرية والتاريخية بجازان

وأضاف أن مادة البناء المستخدمة في القلعة التي ما زالت بعض أجزائها شامخة حتى الآن، هي الأحجار البركانية والآجر وخصوصًا في الأجزاء العلوية، أما الأساسات المرتفعة إلى نحو متر ونصف المتر فجميعها مبنية من أحجار بركانية صلدة أكبر حجمًا من تلك الأحجار التي استُخدمت بالتعاقب مع الآجر في الأجزاء التي تعلو الأساسات. وفق “أخبار 24”.

قلعة "الحمى" .. إحدى الصروح الأثرية والتاريخية بجازان

وأبان أن القلعة تتألف من نماذج بسيطة من الأشكال الهندسية في أعلى جدران حجراتها من الخارج، وأعلى البرج الشمالي الشرقي، وقد جرى تنفيذها بطريقة صف الآجر وترتيبه على هيئات مربعات ودوائر، لافتاً وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس” إلى أنه تم استخدام الأخشاب لحمل الأسقف؛ التي تساقطت الآن بكاملها.

قلعة "الحمى" .. إحدى الصروح الأثرية والتاريخية بجازان

وأوضح أن القلعة كانت فيما مضى عبارة عن طابقين بدليل ارتفاع جدرانها الباقية حتى الآن إلى 8 أمتار، وأيضًا وجود بقايا درج يصعد إلى الأعلى في الجهة الجنوبية الغربية، وإلى اليمين من بقايا الدرج تتركز الحجرات، إضافة إلى برجين، أحدهما لم يبق منه إلا أطلاله.

قلعة "الحمى" .. إحدى الصروح الأثرية والتاريخية بجازان

بُنيت قبل 187 عاماً.. قلعة “الحمى” أحد الصروح الأثرية والتاريخية بجازان (صور)

جديد المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885227923.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.