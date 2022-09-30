مستجدات كورونا.. انخفاض الحالات الحرجة والإصابات واستقرار معدل الوفيات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، انخفاضاً ملحوظاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس الذي سجل 127 إصابة جديدة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 109 حالات إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 18 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 816498 إصابة بالفيروس.
ولفتت إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9352 حالة.
وأشارت إلى استمرار منحنى الحالات الحرجة في النزول؛ إذ خرجت حالة واحدة من غرفة العناية المركزة خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي عدد الحالات الآن 31 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا عن يوم أمس حيث تم تسجيل 77 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 803623 حالة.