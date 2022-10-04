كورنادو: لا نرغب في تكرار سيناريو الموسم الماضي

أكد محترف نادي الاتحاد، إيغور كورنادو على رغبة فريقه في حصد أكبر عدد من النقاط وتفادي سيناريو الموسم الماضي.
وقال كورنادو عقب مباراة النصر عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “أعتقد أن مباراة النصر كانت للتضحية ولم يسعدنا أن نعود بنقطة وحيدة”.
وأضاف: “المباراة كانت تحمل الكثير من المشاعر والضغط كبير أثر على اللاعبين، هدفنا حصد أكبر عدد من النقاط وتفادي سيناريو الموسم الماضي”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “حمدالله له أجواء رائعة مع جماهيرنا وأعلم أن هذه المباراة كانت مناسبة خاصة بالنسبة له، لكنه لاعب كبير ولديه الخبرة”.
وتعادل النصر مع الاتحاد سلبيًا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.