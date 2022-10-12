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جديد المحليات > طقس اليوم.. درجات الحرارة تواصل الانخفاض وأمطار محتملة على المرتفعات
12/10/2022   9:59 ص

طقس اليوم.. درجات الحرارة تواصل الانخفاض وأمطار محتملة على المرتفعات

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وكذلك على مرتفعات الباحة وقد تمتد لمرتفعات مكة المكرمة.

وأضاف أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الجزأين الأوسط والجنوبي من سواحل البحر الأحمر.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (39 درجة في مكة المكرمة، و38 درجة في المدينة المنورة والدمام، و36 درجة في الرياض وجدة، و26 درجة في أبها).وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم.. درجات الحرارة تواصل الانخفاض وأمطار محتملة على المرتفعات

جديد المحليات
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