“الموارد البشرية”: 11 قراراً جديداً للتوطين قبل نهاية 2022.. ونسبة امتثال القطاع الخاص 98 %

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، أن الوزارة تستهدف 11 قراراً جديداً للتوطين قبل نهاية العام الحالي 2022، تتضمن مهن إدارة المشاريع، والمشتريات، وقطاع الغذاء والدواء.
وأوضح الراجحي، خلال لقائه اليوم (الأحد)، مع رجال وسيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن قرارات التوطين للقطاعات والأنشطة والمهن أسهمت في ارتفاع عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص إلى أكثر من 2.13 مليون مواطن ومواطنة، وخفض معدل البطالة إلى 9.7%، وارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة 35.6%.
ولفت إلى أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص بنظام العمل ولوائحه بلغت 98% خلال هذا العام، كما أن أكثر من 74% من القضايا العمالية أصبحت تُحل ودياً، مبينًا أن نسبة الامتثال في برنامج حماية الأجور وصلت إلى قرابة 80%، كذلك تم توثيق أكثر من 3.8 مليون عقد عمل في برنامج توثيق، ورقمنة العقود إلكترونياً. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن عدد الخدمات المقدمة في (منصة قوى) بلغ 127 خدمة، تخدم ما يزيد عن 3 ملايين مستخدم، وأكثر من مليون شركة، كما تقدّم أكثر من 700 ألف خدمة شهرياً للمستفيدين دون الحاجة لزيارة المكاتب الخدمية، موضحاً أن الوزارة توسعت في خدمات (منصة مساند) من خدمة واحدة إلى أكثر من 35 خدمة مؤتمتة بنسبة 100%، تخدم أكثر من مليوني مستفيد.