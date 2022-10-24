ولي العهد خلال استقباله لاعبي المنتخب: استمتعوا بالمباريات الثلاث ودعواتنا معكم

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مكتبه بجدة، أمس (الأحد)، لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري الذي يستعد لخوض منافسات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر نوفمبر المقبل.
وطالب ولي العهد في حديثه للاعبين بأن يستمتعوا بهذه المباريات الثلاث وأن يؤدوا مباريات المجموعة بدون ضغوط نفسية، مشيرًا إلى صعوبة المجموعة في كأس العالم، وأنه ليس متوقعا من المنتخب تحقيق نتائج كبيرة لكن الدعوات معهم، والجميع يتابعون أولاً بأول، وإن شاء الله القادم أفضل.
وقدم ولي العهد للجميع التهنئة بمناسبة التأهل لكأس العالم، منوهًا بالدور المستمر والجهد المبذول لضمان التأهل؛ وذلك بحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، رفع وزير الرياضة الشكر لولي العهد على الدعم المتواصل، منوهًا بأداء اللاعبين خلال التصفيات، حيث كانوا بقدر المسؤولية، منوها إلى حرص اللاعبين على تقديم أفضل جهد يليق باسم المملكة.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يستقبل لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري.#واس pic.twitter.com/NFl1tqEgc8
— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 23, 2022