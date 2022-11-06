بأسلوبهم الخاص.. فنانون سعوديون وأوروبيون يرسمون الجداريات في الدرعية

ضمن مشروع معاهدة الاتحاد الأوروبي الوطنية للثقافة، اجتمع فنانو الغرافيتي السعوديون وزملاؤهم الأوروبيون، في حي جاكس في الدرعية، من أجل رسم تسعة أعمال فنية بأسلوبهم الخاص، حتى تصبح تلك الحوائط الجدارية خليطًا من الأوطان الستة.
الأعمال الجدارية التي توزعت تحت مسمى “هي من تتحرك” في حي جاكس، اهتمت بـدخول المرأة إلى عالم الرياضة، وتناولت مشاركتها، إذ تهدف تلك الجداريات، إلى تكريم النساء السعوديات المشاركات في المجال الرياضي.
في هذه الأثناء، شاركت الفنانة السعودية نورة بن سعيدان بجدارية جسدت صورة فتاة تمارس التأمل، أو ما يعرف بـتمارين اليوغا، مؤكدة أن دخول المرأة في عالم الرياضة أمر مشرف، معبرة عن اعتزازها بالأمر. وفق “أخبار 24”.
فيما يطمح المشروع الفني بين السعودية والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز المواهب، بمشاركة التقنيات الفنية، بدعم من برنامج جودة الحياة، ووزارة الثقافة، ووزارة الرياضة، في حين جرى الانتهاء من تلك الرسومات، في الأمس.