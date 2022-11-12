أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم (السبت)، عن إطلاق 3 مشاريع جديدة تعزز من جهود المملكة لدفع عجلة العمل المناخي محلياً وإقليمياً.
ويتضمن المشروع الأول اعتزام المملكة إطلاق مركز معارف الاقتصاد الدائري للكربون بداية عام 2023؛ ليشكل منصة مهمة تدعم جهود التعاون الإقليمي في مجال تطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات والنتائج؛ بما يساعد في تحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
ويشمل المشروع الثاني تأسيس مركز إقليمي لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات؛ وذلك بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”؛ بهدف تعزيز فرص التعاون الإقليمي دعماً لجهود خفض الانبعاثات، وتسريع اعتماد نموذج الاقتصاد الدائري للكربون.وفق “أخبار 24”.
فيما يتضمن المشروع الثالث استضافة المملكة، بالاتفاق مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023؛ وذلك في فترة تسبق عقد النسخة الـ 28 لمؤتمر المناخ “cop28 “، بمشاركة أصحاب المصلحة الإقليميين والعالميين بهدف استكشاف التحديات والفرص.