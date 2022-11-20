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جديد المحليات > أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية”، حقيقة المفاهيم المتداولة حول مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية ومخاطرها، وذلك تزامناً مع الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية. ولفتت الهيئة، إلى أن من مخاطر مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية؛ عدم فاعلية المضادات الحيوية الحالية، وارتفاع تكاليف العلاج والفحوصات، وزيادة مدة الإقامة في المستشفى، وصعوبة علاج بعض الأمراض المعدية أو إجراء العمليات الجراحية. وأضافت أن هناك بعض المفاهيم المتداولة حول مقاومة المضادات الحيوية، ومنها أن الجسم هو الذي يقاوم المضاد الحيوي، والبكتيريا المسببة للعدوى هي التي تقوم بالمقاومة، وأن المضاد الحيوي يستخدم للعدوى الفيروسية مثل الإنفلونزا أو للعدوى البكتيرية فقط. المضادات الحيوية
20/11/2022   6:53 ص

أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية”، حقيقة المفاهيم المتداولة حول مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية ومخاطرها، وذلك تزامناً مع الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية. ولفتت الهيئة، إلى أن من مخاطر مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية؛ عدم فاعلية المضادات الحيوية الحالية، وارتفاع تكاليف العلاج والفحوصات، وزيادة مدة الإقامة في المستشفى، وصعوبة علاج بعض الأمراض المعدية أو إجراء العمليات الجراحية. وأضافت أن هناك بعض المفاهيم المتداولة حول مقاومة المضادات الحيوية، ومنها أن الجسم هو الذي يقاوم المضاد الحيوي، والبكتيريا المسببة للعدوى هي التي تقوم بالمقاومة، وأن المضاد الحيوي يستخدم للعدوى الفيروسية مثل الإنفلونزا أو للعدوى البكتيرية فقط. المضادات الحيوية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة، مصحوباً برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض والقصيم وحائل والجوف وتبوك والمدينة المنورة.

وأضاف أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط المملكة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (35 درجة في مكة المكرمة، و30 درجة بالمدينة المنورة، و25 درجة بالرياض، و26 درجة بالدمام، و33 درجة في جدة، و23 درجة في أبها).

أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية”، حقيقة المفاهيم المتداولة حول مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية ومخاطرها، وذلك تزامناً مع الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية. ولفتت الهيئة، إلى أن من مخاطر مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية؛ عدم فاعلية المضادات الحيوية الحالية، وارتفاع تكاليف العلاج والفحوصات، وزيادة مدة الإقامة في المستشفى، وصعوبة علاج بعض الأمراض المعدية أو إجراء العمليات الجراحية. وأضافت أن هناك بعض المفاهيم المتداولة حول مقاومة المضادات الحيوية، ومنها أن الجسم هو الذي يقاوم المضاد الحيوي، والبكتيريا المسببة للعدوى هي التي تقوم بالمقاومة، وأن المضاد الحيوي يستخدم للعدوى الفيروسية مثل الإنفلونزا أو للعدوى البكتيرية فقط. المضادات الحيوية

جديد المحليات
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