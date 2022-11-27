“الصحة” توضح أجزاء الجسم الأكثر عرضة للإصابات الرياضية.. وكيفية الوقاية منها

أبرزت وزارة الصحة، أكثر أجزاء الجسم عرضة للإصابات الرياضية في الملاعب، وأهم الإجراءات التي يجب الالتزام بها للحد من تلك الإصابات.
وأوضحت الوزارة، أن الأجزاء الأكثر عُرضة للإصابات الرياضية تشمل الأنسجة الضامة (الأوتار والأربطة)، والركبة، والعضلات، والكاحل، والعظام والمفاصل.
وأشارت إلى أن الإجراءات اللازمة للحد من تلك الإصابات تتضمن اختيار المعدات والأدوات الرياضية المناسبة، والإحماء قبل التمرين، والتدرج في زيادة عدد مرات ومدة التمرين، وعدم إجهاد الجسم، والحرص على الغذاء الصحي والسوائل.
وفق “أخبار 24”.