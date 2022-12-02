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رياضة > مدرب الأرجنتين: مواجهة أستراليا صعبة.. وعلينا ألا نبالغ في الثقة بأنفسنا
02/12/2022   7:37 م

مدرب الأرجنتين: مواجهة أستراليا صعبة.. وعلينا ألا نبالغ في الثقة بأنفسنا

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قال المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، إنه مواجهة نظيره الأسترالي غدا السبت في دور الستة عشر ببطولة كأس العالم 2022 ستكون صعبة.

وأضاف سكالوني، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة استراليا: ما حدث من مفاجآت للمنتخبات الكبيرة في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم لم يشكل مفاجأة بالنسبة لي “.

وتابع: ” علينا أن نطبق نفس الفلسفة على أنفسنا، فأحيانا نتغير في الجانب الدفاعي أو غيره، وهذا يعتمد على طريقة لعب المنافس”. وفق “أخبار 24”.

وأوضح: “لم اتفاجأ بكل صدق من فوز استراليا على الدنمارك، هو منتخب جيد، وقدم مشوارا جيدا في تصفيات المونديال وتمكن من التأهل، هو منتخب جيد لديه أسلوب ويشكل منافسا صعبا”.

وأتم: “علينا ألا نبالغ في الثقة بأنفسنا ويجب أن نقدم أفضل أداء ممكن ثم نرى كيف ستسير الأمور”.

مدرب الأرجنتين: مواجهة أستراليا صعبة.. وعلينا ألا نبالغ في الثقة بأنفسنا

رياضة
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