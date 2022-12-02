مدرب الأرجنتين: مواجهة أستراليا صعبة.. وعلينا ألا نبالغ في الثقة بأنفسنا

قال المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، إنه مواجهة نظيره الأسترالي غدا السبت في دور الستة عشر ببطولة كأس العالم 2022 ستكون صعبة.
وأضاف سكالوني، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة استراليا: ما حدث من مفاجآت للمنتخبات الكبيرة في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم لم يشكل مفاجأة بالنسبة لي “.
وتابع: ” علينا أن نطبق نفس الفلسفة على أنفسنا، فأحيانا نتغير في الجانب الدفاعي أو غيره، وهذا يعتمد على طريقة لعب المنافس”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح: “لم اتفاجأ بكل صدق من فوز استراليا على الدنمارك، هو منتخب جيد، وقدم مشوارا جيدا في تصفيات المونديال وتمكن من التأهل، هو منتخب جيد لديه أسلوب ويشكل منافسا صعبا”.
وأتم: “علينا ألا نبالغ في الثقة بأنفسنا ويجب أن نقدم أفضل أداء ممكن ثم نرى كيف ستسير الأمور”.