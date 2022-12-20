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جديد المحليات > 5 آلاف مراجع لمستشفى سلوى العام منذ انطلاق كأس العالم وحتى ختامها
20/12/2022   10:20 م

5 آلاف مراجع لمستشفى سلوى العام منذ انطلاق كأس العالم وحتى ختامها

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استقبل مستشفى سلوى العام والمركز الصحي والعيادات الخارجية التابعين لتجمع الشرقية الصحي أكثر من 5 آلاف مراجع منذ انطلاق كأس العالم وحتى ختامها، حيث تراوحت الحالات ما بين خفيفة ومتوسطة.

وأوضح نائب الرئيس للتميز الإكلينيكي وقائد الجاهزية في تجمع الشرقية الدكتور مبارك الملحم، أن المرضى راجعو مختلف العيادات، والتي كانت مجهزة بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة طبية متكاملة.

وأضاف أن المستشفى عمل على رصد ومتابعة كافة الحالات بمختلف تصنيفها، إضافة إلى تطبيق برامج الجودة والتي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء في جميع أقسام وعيادات المستشفى، والمركز الصحي الذي ظل يعمل على مدار 24 ساعة.

5 آلاف مراجع لمستشفى سلوى العام منذ انطلاق كأس العالم وحتى ختامها\5 آلاف مراجع لمستشفى سلوى العام منذ انطلاق كأس العالم وحتى ختامها

5 آلاف مراجع لمستشفى سلوى العام منذ انطلاق كأس العالم وحتى ختامها

وفق “أخبار 24”.

5 آلاف مراجع لمستشفى سلوى العام منذ انطلاق كأس العالم وحتى ختامها

جديد المحليات
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