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رياضة > “عاماً مليئاً بالإنجازات”.. شركة البحر الأحمر تستعرض إنجازاتها لعام 2022
28/12/2022   11:43 م

“عاماً مليئاً بالإنجازات”.. شركة البحر الأحمر تستعرض إنجازاتها لعام 2022

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استعرضت شركة البحر الأحمر الدولية الإنجازات العديدة التي حققتها خلال عام 2022 على مستوى البنية التحتية للمشروع من أجل إكماله في الوقت المحدد وبدء استقبال الزوار.

وكشفت عن الانتهاء من تجهيز المكاتب الإدارية في الوجهة، وفندق تيرتل باي للموظفين، ومدينة الموظفين، وإنجاز حقول الطاقة الشمسية من خلال 400 ألف لوح شمسي، وإنشاء مرفق لمعالجة مياه الصرفي الصحي بمساحة 480 ألف متر مربع.

وأشارت إلى استفادة 1.7 ألف من الكوادر الوطنية من برنامج التدريب التقني والمنح الدراسية، والتي تقدم لها أكثر من 75 ألفاً، إلى جانب استقطابها أكثر من 25 ألف زائر في مشاركتها المجتمعية المحلية، و50 عارضاً وزائراً. وفق “أخبار 24”.

ونوهت الشركة بإنقاذها ونقلها أكثر من 100 شجرة محلية، ومراقبة الحياة البرية بإنقاذ أكثر من 30 طائراً وسلحفاة تم وسمها وإعادتها لبيئتها.

كما استعرضت مراحل العمل في المطار الدولي، ومنتجع شيبارة، والمنتجع الجبلي، وجسر جزيرة شورى، ومشروع تريل باي في أمالا التي وصل فيها الإنجاز لمرحلة متقدمة، إلى جانب المشتل التي يضم أعداداً ضخمة من النباتات المتنوعة.

“عاماً مليئاً بالإنجازات”.. شركة البحر الأحمر تستعرض إنجازاتها لعام 2022

رياضة
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