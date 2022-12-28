شركة “وسط جدة” تنضم لعضوية منظمة السياحة العالمية

انضمت شركة “وسط جدة” للتطوير لعضوية منظمة السياحة العالمية التي تهتم بتعزيز قطاع السياحة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاستدامة البيئية عالميًا.
واُعتُمدت عضوية شركة “وسط جدة” للتطوير في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، في دورته الـ 117 في مدينة مراكش بالمغرب، وشارك فيه أكثر من 250 شخصية تمثل الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للسياحية.
وستعمل شركة “وسط جدة” للتطوير بعد الانضمام لمنظمة السياحة العالمية مع ما يزيد عن 500 شركة ومؤسسة تعليمية وبحثية وجهة ومنظمة غير حكومية، فيما ستوفر العضوية منصة لإقامة الحوارات وتبادل المعلومات واتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم السياحة في جدة والإسهام في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية. وفق “أخبار 24”.