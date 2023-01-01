“فهد الطبية” توضح أبرز الأمراض الشتوية وطرق الوقاية منها

وجهت مدينة الملك فهد الطبية عدة نصائح لتعزيز المناعة والوقاية من أمراض الشتاء خاصة التي تصيب الجهاز التنفسي.
وأوضحت أن أبرز أمراض الشتاء تتمثل في التهاب الحلق، والتغيرات في درجة الحرارة والتي يمكن تخفيف حدتها بالغرغرة بالماء الدافئ والملح، وكذلك العدوى الفيروسية ومن طرق الوقاية منها غسل اليدين بشكل منتظم.
وأشارت إلى أن الزكام يعد من أبرز المشاكل الصحية خلال فصل الشتاء ويمكن الوقاية منه بغسل اليدين بشكل منتظم، وكذلك السعال حيث يعد الإكثار من الماء والسوائل الدافئة كاليانسون والزنجبيل أهم طرق علاجه. وفق “أخبار 24”.
ودعت مدينة الملك فهد الطبية إلى تعزيز المناعة من تلك الأمراض بالتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.