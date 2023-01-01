قال المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن الفيديو المتداول بشأن تساقط ثلوج على المسجد الحرام غير صحيح ومعالج بمؤثرات إضافية.
وكان مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يُظهر تساقط ثلوج على المسجد الحرام تزامناً مع الحالة المطرية السائدة.
وتشهد منطقة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة وسط تحذير من “الأرصاد” بعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة جرى على إثرها تعليق الدراسة الحضورية في المدارس والجامعات وتحويلها عن بعد عبر منصة “مدرستي”. وفق “أخبار 24”.
متحدث الأرصاد: فيديو تساقط الثلوج على #المسجد_الحرام غير صحيح ومعالج بمؤثرات إضافية pic.twitter.com/y4RtWDBVus
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 1, 2023