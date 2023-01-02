طقس اليوم.. استمرار هطول الأمطار بجميع المناطق وسيول بمكة والمدينة والباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد لأجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.
وأضاف أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وكذلك على أجزاء من منطقة نجران وجازان، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر- جبل اللوز) والأطراف الشمالية من المملكة.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (29 درجة بمكة المكرمة وجدة، و23 درجة بالمدينة المنورة، و15 درجة بالرياض، و21 درجة بالدمام، و19 درجة في أبها).