قميص “رونالدو” بـ414 ريالًا.. والمبيعات تجاوزت المليونين خلال 48 ساعة

أكد مصدر مطلع في نادي النصر أن مبيعات قميص نجم نادي النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، تجاوزت المليونين خلال أقل من 48 ساعة من إعلان النادي الصفقة، حيث شهدت متاجر النادي إقبالًا كبيرًا من جماهير النادي من جميع الفئات والأعمار.
وقال المصدر لـ “سبورت 24” إن الطلب الأكبر على قميص رونالدو كان من الصغار وقد واجهت متاجر النادي ضغطا كبيرا لتوفير جميع المقاسات، إلا أن النادي تمكن من توفير كميات إضافية، ومن لم يتمكن من الحصول على التيشيرت، سيتمكن من استلامه قبل مباراة العالمي المقبلة.
ولفت المصدر إلى أن الطلبات على قميص النصر خلال اليومين الماضيين لم يقتصر على قميص رونالدو فقط، بل كان هناك طلب كبير على قميص تاليسكا أيضًا.
كما لم يقتصر الإقبال على السعوديين بل توافدت أعداد كبيرة من الأجانب منهم أوربيون، وصينيون، وجنسيات أخرى على متجر النادي طلباً لقميص كريستيانو رونالدو.
وبحسب رصد “سبورت 24” من داخل متجر النادي اتضح عدم صحة السعر المتداول لقميص النصر (120) ريالًا، حيث يبلغ سعر الطقم الأول لنادي النصر داخل المتجر بدون رقم وبدون اسم 260 ريالًا و 78 هللة، يضاف إليها 50 ريالًا لطباعة الرقم و50 ريالًا أخرى لطباعة الاسم، بالإضافة إلى 54 ريالًا ضريبة قيمة مضافة، ليصبح المجموع 414 ريالًا.
حشود في متجر نادي #النصر
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— سبورت 24 (@sporty_24) January 2, 2023
وفق “أخبار 24