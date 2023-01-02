مستجدات “كورونا”.. انخفاض الوفيات والحالات الحرجة وارتفاع الإصابات الجديدة

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، ارتفاعا طفيفا في الإصابات الجديدة وأعداد المتعافين، وانخفاض معدل الوفيات والحالات الحرجة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 39 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 11 حالة عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 827071 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعا، إذ سجلت 42 حالة، بارتفاع قدره 11 حالة عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 814671 حالة.
وأشارت إلى انخفاض في معدل الوفيات، إذ سُجلت حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9521 حالة وفاة.
وأشارت الإحصاءات إلى انخفاض الحالات الحرجة، بتسجيل خروج 8 حالات من غرف العناية المركزة، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 18 حالة. وفق “أخبار 24”.