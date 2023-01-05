بحثا التعاون العسكري والدفاعي.. وزير الدفاع يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني

بحث وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق الأول عاصم منير في العاصمة الرياض، التعاون العسكري والدفاعي بين المملكة وباكستان.
وأكد وزير الدفاع على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مهنئاً الفريق الأول عاصم منير على تعيينه رئيساً لأركان الجيش في باكستان، وناقش معه أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء من الجانب السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع طلال العتيبي، ومدير مكتب وزير الدفاع هشام بن سيف والملحق العسكري بسفارة المملكة لدى باكستان اللواء الطيار الركن عوض الزهراني.
بينما حضر من الجانب الباكستاني سفير باكستان لدى المملكة أمير خرج راتهور، وسكرتير رئيس أركان الجيش الباكستاني اللواء الركن محمد عرفان، والملحق العسكري الباكستاني لدى المملكة العميد الركن محمد عاصم.
وفق “أخبار 24”.