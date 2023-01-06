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جديد المحليات > “الجمارك” تنفي السماح ببيع الكحول في الأسواق الحرة
06/01/2023   11:40 م

“الجمارك” تنفي السماح ببيع الكحول في الأسواق الحرة

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الجمعة)، عدم السماح ببيع الكحول في الأسواق الحرة بالمنافذ المختلفة.

وقالت الهيئة رداً على استفسار بهذا الشأن، إن: “الكحول من المواد التي لا يُسمح ببيعها في الأسواق الحرة؛ وذلك وفقًا لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة”.

يشار إلى أن “الزكاة والجمارك” كشفت، في وقت سابق، عن القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت أن القواعد تجيز إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت، وأياً كان منشؤها إلى الأسواق الحرة، وإخراجها منها إلى خارج المملكة أو إلى أسواق حرة أخرى دون أن تخضع للرسوم الجمركية.

“الجمارك” تنفي السماح ببيع الكحول في الأسواق الحرة

جديد المحليات
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