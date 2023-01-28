رسميًا.. “المسابقات” تجري تعديلات على عدد من مباريات دوري روشن

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن تعديل توقيت انطلاقة 16 مباراة منها 15 بين الجولات “15 و21″، إضافة إلى مواجهة في الجولة 23 من منافسات دوري روشن السعودي.
وقررت اللجنة في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر” الجمعة، نقل 4 مباريات لفريق ضمك الأول لكرة القدم خلال الجولات 16 و19 و21 و23 على ملعبه في خميس مشيط.
وطال تعديل التوقيت 3 مواجهات في الجولة الـ15، أبرزها مباراة الطائي والاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية، الخميس المقبل، التي تقرر أن تلعب عند الساعة الرابعة مساء بدلاً عن السادسة مساء.
وشملت التعديلات 5 مباريات في الجولة الـ16، ولقاءً وحيدًا في الجولة 17، و4 ضمن الجولة الـ18 منها مباراة ضمك والنصر في الـ25 من فبراير المقبل على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، حيث ستلعب في الرابعة مساءً بدلاً من السادسة مساءً.
كما تضمنت المواعيد الجديدة أربعة لقاءات في الجولات 19 و20 و21 و23.
وفق “أخبار 24”.