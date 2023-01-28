مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والحالات الحرجة وارتفاع الوفيات

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (السبت)، انخفاض معدل الحالات الحرجة، والإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفاع والوفيات، واستقرار أعداد المتعافين.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 21 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 14 حالة عن المسجل أمس، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 827828 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت شبه استقرار، إذ سجلت 32 حالة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 815418 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الإحصاءات إلى انخفاض معدل الحالات الحرجة، بتسجيل خروج 3 حالات من غرف العناية المركزة، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 16 حالة، لافتة إلى ارتفاع الوفـيات بتسجيل حالتي وفـاة جديدتين خلال، ليرتفع إجمالي الوفـيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9568 حالة وفـاة.