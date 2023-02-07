العثور على لاعب نيوكاسل والرائد السابق “أتسو” تحت أنقاض زلزال تركيا

كشفت تقارير صحفية، مساء الإثنين، العثور على لاعب نجم هاتاي سبور التركي، النجم الغاني كريستيان أتسو، بعدما كان عالقًا تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، صباح الإثنين.
وأشارت صحيفتا “ميرور” البريطانية، و”أبولا” البرتغالية، إلى أنه تم العثور على اللاعب الدولي الغاني السابق، والذي يلعب في صفوف هاتاي سبور التركي، وهو على قيد الحياة.
وأوضحت التقارير أنه تم إنقاذه من تحت الأنقاض ونقله إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابات في قدمه اليمنى، ويعاني أيضًا من صعوبة في التنفس. وفق “أخبار 24”.
وكان صاحب الـ “31 عامًا” قد مثل أندية بورتو البرتغالي وتشيلسي وإيفرتون ونيوكاسل، إضافة إلى ملقا الإسباني، والرائد السعودي قبل انتقاله إلى الدوري التركي.