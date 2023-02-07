إصابات وإيقاف مؤثر.. لعنة الغيابات تضرب الهلال قبل مواجهة فلامنغو البرازيلي

تحلم جماهير الهلال بتحقيق إنجاز تاريخي في مونديال الأندية عندما يواجه فريقها نظيره البرازيلي فلامنغو في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية إلا أنها تخشي من وجود العديد من الغيابات المؤثرة في صفوف الفريق.
وصعد الهلال إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره الوداد المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات ربع نهائي البطولة.
ويغيب العديد من العناصر المؤثرة عن فريق الهلال سواء من بداية الموسم بشكل عام أو قبل انطلاق كأس العالم للأندية أو حتى بعد مباراة الوداد في الدور ربع النهائي.
سلمان الفرج
يأتى على رأس الغيابات المؤثرة لنادي الهلال، القائد سلمان الفرج الذي تعرض للإصابة مع المنتخب السعودي أثناء مشاركته في مونديال قطر 2022، ورغم أنباء تعافيه وعودته للتدريبات لكن لم يرد الجهاز الطبي المغامرة بمشاركته مع الفريق في كأس العالم للأندية.
وكشفت تقارير صحفية عن أن الجهازين الطبي والفني قد اتفقا على عدم المجازفة في الدفع باللاعب سلمان الفرج حتى لا تتجدد إصابته في عظمة الساق، وتأجيل مشاركة اللاعب لحين عودة الفريق للمنافسات المحلية مرة أخرى.
ياسر الشهراني
كما يغيب اللاعب ياسر الشهراني عن الهلال بعد إصابته خلال مشاركته مع المنتخب الوطني أمام الأرجنتين في كأس العالم بعد كرة مشتركة مع زميله الحارس محمد العويس.
وحسب تقارير صحفية أيضًا فإن الموعد المحتمل لعودة الشهراني للتدريبات الجماعية لفريق الهلال سيكون خلال فترة استعداد الفريق للموسم المقبل.
عبدالإله المالكي
ويغيب عن الهلال أيضًا اللاعب عبدالإله المالكي بعدما أجرى عملية جراحية في الرباط الصليبي مؤخرًا.
وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع فريق الهلال، أمام نظيره الاتحاد ضِمن منافسات دوري روشن.
محمد البريك
كما يغيب عن الفريق اللاعب محمد البريك بعد تعرضه لإصابة في عضلة الساق خلال مواجهة النصر في دوري روشن.
وقبل انطلاق كأس العالم للأندية، كشفت الفحوصات الطبية عن أن اللاعب لا يزال غير جاهز من العودة للمباريات.
حمد اليامي
ولا يتواجد مع الفريق أيضًا اللاعب حمد اليامي بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب في عضلة الفخذ الأمامية.
وكان اليامي شعر بآلام في إحدى مباريات فريق الهلال في الدوري، مما استلزم خصوعه إلى برنامج علاجي.
غياب محتمل لـ”كاريلو”
أعلن المركز الإعلامي بنادي الهلال، آخر تطورات إصابة محترفه البيروفي أندري كاريلو، التي تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق الأزرق أمام فريق الوداد المغربي، بكأس العالم للأندية.
وقال الهلال في بيان مساء الأحد، إن لاعب الفريق أندري كاريلو، خضع لجلسة علاجية على موضع الإصابة بسبب التورم في مفصل القدم.
وأشار بيان الهلال، إلى أن سيتضح لاحقًا مدى قدرة اللاعب على المشاركة مع الفريق في لقاء فلامنغو البرازيلي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022، الثلاثاء المقبل.
إيقاف كنو
فيما يغيب محمد كنو عن مواجهة فلامينغو في نصف النهائي بعدما تعرض للطرد أمام الوداد المغربي.
وتلقى محمد كنو بطاقة حمراء في الوقت الإضافي لمباراة فريقه أمام الوداد، بربع نهائي مونديال الأندية، حين كانت النتيجة تشير للتعادل 1-1.
حديث رامون دياز
وتحدث مدرب الهلال، الأرجنيتني رامون دياز عن تعدد الإصابات في صفوف الفريق في الفترة الأخيرة، قائلاً: “لو تحدث الظروف التي نواجهها لأي نادٍ آخر سينهار ولكن نحن الهلال”.
وتعليقًا على مواجهة فلامينغو المقبلة، قال مدرب الهلال: “كما نعلم أن فلامينغو وريال مدريد لديهما امتياز للعبهما من نصف النهائي، لكن نحن سنقدم أقصى ما لدينا، واللاعبون لديهم الرغبة لتقديم أفضل ما لديهم”.
وتابع دياز حديثه: “فلامينغو يملك هجومًا قويًا، والمباراة ستكون صعبة لكن نعدكم بتقديم مباراة جيدة”.
ويعد الهلال أكثر نادي آسيوي يصعد إلى نصف نهائي المونديال للمرة الثالثة بعدما لعب في نفس هذا الدوري في نسختي 2019 و2021، لذا تأمل الجماهير في تحقيق مركز أفضل من المرتبة الرابعة، والصعود إلى النهائي لأول مرة، متحديًا كل العقبات التي تواجهه.
وفق “أخبار 24”.