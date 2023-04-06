صندوق البحر الأحمر يفتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية

أعلن صندوق البحر الأحمر الداعم السينمائي الرائد عربياً وإفريقياً، عن إطلاق الجولة الثانية من دورته الثالثة، لدعم المشاريع في مرحلة التطوير، لصنّاع الأفلام السعوديين والعرب والأفارقة ويدعوهم للتقديم.
ويهدف الصندوق لدعم الرؤى الإبداعية بتقديم الدعم المالي للمشاريع الجريئة والمبتكرة في فئات الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك، من صياغة الفكرة وتطويرها حتى تطوير النصّ السينمائي وتحضيره للإنتاج.
ويلتزم صندوق البحر الأحمر بتمكين صانعي الأفلام وتجسيد قصصهم إلى أعمال سينمائية على الشاشة الفضية، حيث يحتضن مشاريع لمخرجين سعوديين وعرب وأفارقة، على أن يلتزم منتج متخصص لكل مشروع.
وأعلن مدير الصندوق عماد إسكندر عن بدء الجولة الثانية من الصندوق واعداً بالاستمرار في دعم صناعة السينما التي تتّسم بالحيويّة والازدهار بالمملكة، والعالم العربي وإفريقيا.
وأضاف أن الصندوق يوفر منصة لصانعي الأفلام الناشئين والمخضرمين لتطوير وإنتاج أفلام عالية الجودة تعكس تنوّع الثقافة والتاريخ والتقاليد، لتعزيز ازدهار صناعة الأفلام، والتعاون الدولي، وتقديم المواهب وإبداعات صناع الأفلام المحليين للعالم أجمع.
وتطلع إسكندر لاستقبال طلبات التقديم واكتشاف الجيل القادم من رواة القصص وأصحاب الرؤى ممن سيشكّلون مستقبل صناعة السينما، ابتداءً من اليوم وحتّى 30 إبريل. وفق “أخبار 24”.
ومول الصندوق منذ إطلاقه 60 مشروعاً منها 37 مُولت عام 2021 و23 مشروعاً في 2022، واهتم بدعم الأصوات والرؤى المتنوعة من أنحاء العالم، وركز على صناع الأفلام السعوديين والعرب والأفارقة، في الفئات الروائية والوثائقية الطويلة، وأفلام التحريك، والمسلسلات، والأفلام القصيرة، والواقع الافتراضي.
وللتقديم، يرجى زيارة صفحة صندوق البحر الأحمر عبر الرابط.