واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم مساعداته المختلفة في عدد من البلدان بقارات مختلفة من العالم.
وقدم المركز 190 طناً من السلال الغذائية على أسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجاً في المجتمع المستضيف في منطقتي طرابلس والبقاع الغربي وبلدة عرسال بلبنان، استفاد منها أكثر من 7.8 ألف فرد.
ووزع المركز 3.3 ألف كرتون من التمور للأسر النازحة من الجوف إلى مديريتي المدينة والوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 19.9 ألف فرد، و12 طناً و852 كلجم من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، استفاد منها 280 فرداً بواقع 40 أسرة، و711 سلة غذائية و711 حقيبة نظافة، استفاد منها متضررو الزلزال في مدينة أريحا بسوريا.
كما وزع 500 سلة غذائية في محلية الطويشة التابعة لولاية شمال دارفور في السودان، استفاد منها 3.7 ألف فرد من الفئات الأكثر احتياجاً، و10 أطنان و30 كلجم من السلال الغذائية في محافظة كورتشا بألبانيا، استفاد منها 540 فرداً، و24 طناً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مناطق كلارن، فيرزوبور، بريشال ببنغلاديش، استفاد منها 6 آلاف فرد.
وقدم المركز 7 أطنان و350 كلجم من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً بمدينة نواكشوط عاصمة موريتانيا، استفاد منها 735 فرداً، و6 أطنان في أندونيسيا استفاد منها 600 فرد.
وسلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر، هدية حكومة المملكة إلى السودان البالغة 100 طن من التمور، وذلك بحضور المفوض العام لمفوضية العون الإنساني الدكتور نجم الدين عبدالكريم، وفريق من المركز- في العاصمة الخرطوم.
ووقع المركز اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة الطبية الدولية؛ لتحسين وضع اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن من خلال تقديم الصحة النفسية وحماية الطفل، يستفيد منها نحو 3 آلاف فرد.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير خدمات جيدة تتعلق بحماية الطفل وتعزيز الصحة النفسية وتقديم الدعم الاجتماعي لفئة اللاجئين وأسرهم والمجتمعات المضيفة في الأردن، بتكلفة إجمالية تبلغ مليون دولار أمريكي.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة خلال شهر رمضان المبارك.
وفق “أخبار 24”.