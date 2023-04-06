40% منها لسيدات.. 1.3 مليون سجل تجاري في المملكة

أصدرت وزارة التجارة أول نشرة ربعية عن أداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة خلال الربع الأول من العام 2023.
وكشفت النشرة الربعية أبرز مؤشرات النمو في مختلف الأنشطة والقطاعات، وتطورات الأنظمة واللوائح ذات الأولوية للمنظومة خلال العام الجاري، أبرزها نظام حماية المستهلك، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، وميثاق الشركات العائلية، ولائحة حوكمة الشركات.
وبيّنت النشرة أنه تم تسجيل 1.3 مليون سجل تجاري 40% من السجلات التجارية القائمة للمؤسسات مملوكة لسيدات، و51% مملوكة للشباب، مسجلة نمو بـ2% مقارنةً بـالربع الرابع من العام 2022.
وتصدرت الرياض عدد السجلات التجارية بـ391 ألف سجل، تليها مكة المكرمة 314 ألفاً، ثم الشرقية 201 ألف، وعسير بـ80 ألفاً، والمدينة المنورة بـ77 ألفاً، والقصيم، 69 ألفاً، وجيزان بـ54 ألفاً.
فيما جاءت تبوك بـ33 ألفاً، وحائل بـ28 ألفاً، ونجران بـ24 ألفاً، والجوف بـ20 ألفاً، والحدود الشمالية 15 ألفاً، وأخيراً الباحة بـ13 ألفاً، ويمكن الاطلاع على النشرة من خلال الرابط التالي.
وفق “أخبار 24”.