النفط يرتفع متأثراً بتخفيضات “أوبك+”

ارتفعت أسعار النفط اليوم (الثلاثاء)، متأثرةً بتخفيضات إنتاج “أوبك “، وترقب بيانات اقتصادية قد تساعد في التأكد من وضع الطلب على الخام.
وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتاً أو 0.4 بالمائة إلى 78 دولاراً للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتاً أو 0.5 بالمائة إلى 73.34 دولار.
ويؤدي ضعف الدولار حالياً إلى جعل النفط الخام أرخص لحاملي العملات الأخرى وغالباً ما يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط. وفق “أخبار 24”.
ويتطلع المتعاملون إلى بيانات مخزون الخام الأمريكي المُقرر أن يصدرها معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق، فيما يتوقع محللون زيادة المخزونات 200 ألف برميل.