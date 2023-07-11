نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > النفط يرتفع متأثراً بتخفيضات “أوبك+”
11/07/2023   7:21 ص

النفط يرتفع متأثراً بتخفيضات “أوبك+”

+ = -
508

ارتفعت أسعار النفط اليوم (الثلاثاء)، متأثرةً بتخفيضات إنتاج “أوبك “، وترقب بيانات اقتصادية قد تساعد في التأكد من وضع الطلب على الخام.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتاً أو 0.4 بالمائة إلى 78 دولاراً للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتاً أو 0.5 بالمائة إلى 73.34 دولار.

ويؤدي ضعف الدولار حالياً إلى جعل النفط الخام أرخص لحاملي العملات الأخرى وغالباً ما يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط. وفق “أخبار 24”.

ويتطلع المتعاملون إلى بيانات مخزون الخام الأمريكي المُقرر أن يصدرها معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق، فيما يتوقع محللون زيادة المخزونات 200 ألف برميل.

النفط يرتفع متأثراً بتخفيضات “أوبك+”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885266718.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.